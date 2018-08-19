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İyi derecede İngilizce konuşuyorlar, ilk hedefleri turistler!

Taksim Meydanı'nda engelli derneğinin gazetesini özelikle turistlere satarak çıkar elde ettikleri belirlenen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

android-time 19:38 19 Ağustos 2018
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Taksim Meydanı'nda engelli derneğinin gazetesini özelikle turistlere satarak çıkar elde ettikleri belirlenen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda yürürken gözlerine kestirdikleri kişileri durduran ve engelli derneği yararına bağış için gazete sattıklarını söyleyen kişiler son günlerde oldukça dikkat çekiyordu.

FOTO: DHA- İyi derecede İngilizce konuşuyorlar, ilk hedefleri turistler

FOTO: DHA- İyi derecede İngilizce konuşuyorlar, ilk hedefleri turistler

HEDEFLERİ TURİSTLER

Çok iyi derece İngilizce konuşan kişilerin ilk hedefleri turistler oluyordu. Durdurdukları kişilere bir süre bilgi veren kişiler, daha sonra çantalarından çıkardıkları gazeteyi gösterip “Biz üniversite öğrencisiyiz, gönüllüyüz” deyip bağış istiyorlardı.

FOTO: DHA- Çantalarından çıkardıkları gazeteyi gösterip bağış istiyorlar.

FOTO: DHA- Çantalarından çıkardıkları gazeteyi gösterip bağış istiyorlar.

TURİSTE TÜKÇE YAZILI GAZETE

Dernekle ilgisi olmadığı belirlenen biri kadın 3 kişi sivil polisler tarafından takibe alındı. Polis yine bir kişiyi ikna çabası içinde olan kişileri gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi’ne götürülen kişilere kabahatler kanunundan para cezası kesilirken çantalarındaki gazetelere ve satıştan elde ettikleri belirlenen paralara el konuldu.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:0119.08.2018
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