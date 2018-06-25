Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti aday listesinde öne çıkan isimler Meclis’e giremedi

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir seçime giren ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Meclis'te 44 koltuk sahibi olmayı başaran İYİ Parti'nin, öne çıkan birçok ismi seçimlerde başarısız oldu.

android-time 04:32 25 Haziran 2018
Haberler Gündem
İYİ Parti aday listesinde öne çıkan isimler Meclis’e giremedi
24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir seçime giren ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Meclis'te 44 koltuk sahibi olmayı başaran İYİ Parti'nin, öne çıkan birçok ismi seçimlerde başarısız oldu.

İYİ Parti’nin milletvekili aday listelerinde yer alan medya, siyaset ve sinema gibi alanlarda isim yapmış kişiler kesin olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Meclis’e giremedi.

Partide göze çarpan isimlerden; İstanbul’da oyuncu ve sinemacı Mehmet Aslan, Onur Aydın. Ergenekon ve Balyoz davaları mağdurlarından ‘Kardak Fatihi’ olarak tanınan Ali Türkşen, Ali Aydın ve FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasında yaralanan eski polis müdürü Fatih Eryılmaz Meclis’e giremedi.

İLGİLİ HABERİYİ Parti'den ilk açıklamaİYİ Parti'den ilk açıklama

HABLEMİTOĞLU DA DIŞARIDA KALDI

Merhum yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu aday gösterildiği İzmir’den Meclis’e girmeyi başaramadı. Gazeteci yazar Ayşe Sucu da Ankara’dan aday gösterilmesine rağmen seçilemedi.

Son güncelleme: android-time 06:0125.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar