İYİ Parti aday listesinde öne çıkan isimler Meclis’e giremedi

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir seçime giren ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Meclis'te 44 koltuk sahibi olmayı başaran İYİ Parti'nin, öne çıkan birçok ismi seçimlerde başarısız oldu.

İYİ Parti’nin milletvekili aday listelerinde yer alan medya, siyaset ve sinema gibi alanlarda isim yapmış kişiler kesin olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Meclis’e giremedi. Partide göze çarpan isimlerden; İstanbul’da oyuncu ve sinemacı Mehmet Aslan, Onur Aydın. Ergenekon ve Balyoz davaları mağdurlarından ‘Kardak Fatihi’ olarak tanınan Ali Türkşen, Ali Aydın ve FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasında yaralanan eski polis müdürü Fatih Eryılmaz Meclis’e giremedi. İLGİLİ HABER İYİ Parti'den ilk açıklama HABLEMİTOĞLU DA DIŞARIDA KALDI Merhum yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu aday gösterildiği İzmir’den Meclis’e girmeyi başaramadı. Gazeteci yazar Ayşe Sucu da Ankara’dan aday gösterilmesine rağmen seçilemedi.