İYİ Parti adaylıkta MHP’yi geçti

FETÖ’ye 2001 yılında “F Tipi” adını koyan eski Polis Müdürü Adil Serdar Saçan İYİ Parti’den, güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar ise MHP’den milletvekili aday adayı oldu. Uzun dönem Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği Başkanlığı yapan gazeteci Orhan Uğuroğlu da tercihini İYİ Parti’den yana kullandı. Milletvekili aday adaylığı başvurularında İYİ Parti, MHP’yi geçti. MHP’ye bin 810 başvuru yapıldı. İYİ Parti’den ise 2 bin 511 kişi aday oldu.

22 Ocak'ta MHP'nin Kızılcahamam kampında; küresel, bölgesel, kavramsal risk tehditleri ve çözüm yolları ile Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üzerine sunum yapan bordo bereli güvenlik uzmanı Abdullah Ağar MHP'den Ankara milletvekili aday adayı oldu. Devlet Bahçeli'nin teklifi üzerine adaylık başvurusu yapan Ağar, 4 yıl Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Büyükelçiliği'nde “danışman” olarak görev yaptıktan sonra 2014'de emekli olmuştu. TSK üstün cesaret ve feragat madalyası ile harekat çelik beratı sahibi Ağar'ın 7 kitabı bulunuyor.