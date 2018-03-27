İYİ Parti de parmak  boyası istedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile Genel Sekreter Aytun Çıray, 2019 seçimlerinde parmak boyası zorunluluğu getirilmesini istedi ve TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklif ile, seçmenlerin oylarını kullanıp seçmen listesinde kendi adlarının bulunduğu yere imzalarını atmalarının ardından, sağ el işaret parmağının uç kısmına, 48 saat süreyle çıkmayacak boya sürülmesi isteniyor. Önceki gün de CHP aynı yönde bir kanun teklifini TBMM’ye sunmuştu.

GÜVENLİK ŞART

Kanun teklifinin gerekçesinde ‘'Seçim güvenliği standartlarımızın yükseltilmesi ve suiistimallerin önüne geçilesi zorunludur. Aksi halde seçim güvenliği konusunda Türk Milletinin duyduğu şüpheler büyüyecek, dolayısıyla sonuçların geçerliliği, doğruluğu ve bununla bağlantılı olarak meşruiyeti, tartışmalı bir hal alacaktır. Bu durumun demokrasi ve iç güvenliğimiz bakımından ciddi problemlere yol açacağı da muhakkaktır'' denildi.

SAĞ İŞARET PARMAĞI

Kanun teklifinde, seçmenlerin oylarını kullanıp seçmen listesinde kendi adlarının bulunduğu yere imzalarını atmaları sonrası, sağ el işaret parmağının uç kısmına oy kullandığına dair en az 48 saat boyunca çıkmayacak kimyasal içeriğe sahip bir mürekkeple işaretlenmesi öneriliyor. Sağ el işaret parmağı olmayan vatandaşların ise diğer parmağı ya da eline işaret konulacak.