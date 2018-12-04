Akşener, İYİ Parti’nin 5 adayını açıkladı

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin; birisi büyükşehir 5 il belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı MHP'den istifa eden mevcut başkan Burhanettin Kocamaz oldu.

Akşener, partisinin beş ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı:

Isparta Belediye Başkan Adayı: Av. Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ Belediye Başkan Adayı: Ali Şekerdağ

Niğde Belediye Başkan Aday: Mümin İnan

Afyon Belediye Başkanı Adayı: Dr. Mahmut Koçak

Mersin Belediye Başkan Adayı: Burhanettin Kocamaz

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları:

Hep birlikte Türkiye iyi olsun diye çalısıyoruz. İYİ Parti Türkliye’nin kardeşlik sözleşmesidir. Allah iyilik ve güzellikten ayırmasın. Yola çıkarken dedik ki, insanları yönetmeye değil, devleti yönetmeye taliptir. Milletin tek derdi, hayat pahalılığı, milletin derdi işsizlik. Sofralarda etler havalarda uçuyor. Elektrik faturaları aldı başını gidiyor. 40 kere söylersek millet inanır zannediyorlar. Pazarlarda eccüs bücüs sebze arayan annelerden haberi yok. Aziz milletimiz her şeyin farkında. Bunların tek bir sebebi var o da AK Parti’dir. Milletin gözüne baka baka kandırıyor. İlk defa bir iktidar ekonominin gidişini çiftçiyi, işçiye yıkıyor. Daha geçen hafta bir bakan ekonomik tablodan Amerika’yı sorumlu tuttu.Erdoğan Arjantin’e gidip Trump’a “Sevgili dostum” diyor. Kardeşim adını koyun! Amerika dost mu düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz. Bedelini de bu millet ödüyor.Türk ekonomisine saldıran güç dış masalı artık tutmuyor.

YENİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜMÜZ OLDU

Haberiniz var mı? Yeni bir terör örgütümüz oldu. SOTÖ. Soğan terör örgütü. Çiftçi deposunda soğan stokladı diye suçlu çiftçi oldu. Allem ettiler kallem ettiler enflasyonu bir tık düşürdüler. Damat Berat da seviniyor. Ettiğin kötülükler yeter. Artık iyiler gelecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa tekliflimiz bugün Meclis’e geliyor. Bütün partilere çağrımız gelin bu yasayı onaylayalım. Ağababalar kabul etmez tabii.

Ben destek bekliyorum. Milletin hakkını ve hukukunu koruyalım diye meclise gönderdi. Onlar yandaşların ikbali için İYİ Parti ise milletin menfaati için teklif hazırlıyor. Biz teklif verdiğimizde saklayacak elleri kalmıyor. Bugüne kadar terör örgütünün siyasi ayağının araştırılmasını istedik cümbür cemaat hayır dedi. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini araştıralım dedik hayır dediler. Cumhurbaşkanı’na yaptığınız maaşa zam yapacağınıza asgariye zam yapın dedik hayır dediler. Şimdi de diyorlar ki İYİ Parti ard arda önerge veriyor.

Millet bizi bu yüzden seçti.Yandaşlara vergi affı çıkaralım desek. Haydi eller havaya olur. Yan gelip yatanları gördükçe daha çok çalışmaya hazırız. İYİ Parti meclisin en çalışkan partisi olacak dediğimde şaka yapmıyordum.Şunu bilin ki kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin hayallerini öldürdünüz. Ama bizim hayallerimiz var. Vatandaşlarımızın hayalleri var. Seçimden önce söyleyip seçimden sonra unutanlardan değiliz biz.Gençler size sesleniyorum;Şirket kurmak isteyen gençlere sıfır faizle kredi sağlamayı hayal ediyorum.

“GENÇLERİMİZE DAİR HAYALLERİM VAR”

Bu şirketlerden belirli bir süre vergi almamayı hayal ediyorum. Gençlerimiz için teknik personel, eğitim, staj ve değişim platformu kurmayı hayal ediyorum. Stajların ücretli hale geldiği, gençlerin sömürülmediği bir eğitim hayal ediyorum. 25 yaşına kadar tüm gençlere bedava internet verilmesini istiyorum. Ücretsiz ulaşım istiyorum.Üniversiteler gençlerindir. Üniversitelerde sosyal ve altyapıların yeniden düzenlenmesini istiyorum. Ben öğrencilerden sınav ücreti alınmamasını istiyorum.

‘EN KÖTÜSÜNÜ ATLATTIK DİYORLAR AMA…’

Şimdi de en kötüsünü atlattık diye başladılar. İşsizliği yüzde 1’e mi düşürdünüz. Fabrikalar mı kurdunuz? O zaman neden işsizlik fonundaki paraları bankalara aktarıyorsunuz. Niye gençlere burs istemeyin gidin kredi çekin diye azarlıyorsunuz. 5 liradan ucuz sebze yok. Faiş fiyata köprü ve otoyol yaptın diye ölene kadar oylarımızı sana mı tapulayalım? Krizi nasıl çözeceğini anlat. Gençleri nasıl istihdam edeceğini anlat

SEÇİM İTTİFAKI

Devam eden görüşmeleri sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur uzlaşılırsa yürünür uzlaşılamazsa teşekkür edilip yol haritası çizilir. Medeni bir şekilde yürüyen süreç yakın zamanda sonuçlanacak. Cumhur İttifakı 31 mart yerel seçimi bekaa meselesi olarak takdim ediyor. Bu korkunun işaretidir. Cumhur ittifakının bir boşalıp bir kurulması bir bekaa meselesi değildir. İttifak kendi kararlarıdır ama ittifaklarını bekaa olarak anlatmaları milleti de ilgilendirir. Harbe falan girmiyoruz. Yani ortada mikrofonu devirecek durum yok. Sakin olun kardeşim. Bağırıp çağırarak millete krizi hayat pahalılığını işsizliği unutturamazsınız. Provokasyon denemelerinden vazgeçin. Aklınıza hangi parti yatıyorsa ona verin. Kimsenin dolduruşuna gelip eşinizle dostunuzla arkadaşınızla düşman olmayın.