Meral Akşener: Yunanistan Genelkurmay Başkanı sanki yürek yemiş

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in 'Türkler kayalık adalarımıza çıkarsa, onları dümdüz ederiz. Hükümetimiz de aynı görüşte' ifadesine sert tepki gösterdi. Akşener, 'Yunanistan'dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruş sergileyemez; Genelkurmay Başkanı'nın ağzını kim büzecek? Sanki yürek yemiş 'dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Bütçeyi basit bir gelir gider tablosu olarak düşünmemizi istiyorlar. Bütçe öncelikle siyasi bir belgedir. 2019 bütçesinde ne kadar para ayrıldı? Tam 117 milyar lira. Peki bu israf değil mi? Faize 117 milyar lira ama yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Hazine garantileri var. Yatmayan hastalar için 3.7 milyar lira ödecek demek. 3.7 milyar lira birilerinin cebine girecek demek. 6.2 milyar lirayı kodamanların cebine koymak yerine gel emeklilikte yaşa takılanların sorununu halledelim. İsteyince 785 bin tane nasıl ev sahibi yapılıyor, Çiftçiye mazot 1,5 TL den nasıl verilebiliyor? Damada teslim edersen milletin parası çarçur olur. İsyanımız millet istediğinde bütçesinde akrep olanlardır.Türkiye değil, enflasyon uçtu. Rakam 5.3 lira.Hanginizin cebine ayda 11 bin lira giriyor? Geçtim 11 bin lirayı, 2 bin liralık asgari ücrete bile direniyorlar.

‘MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETMEKTEN VAZGEÇİN’

Siyasetçinin dert etmesi gereken, kendi cebindeki değil, vatandaşın cebinde para olup olmadığıdır.Siyaset milletin cebinde para olsun refahı yükselsin diye yapılır.Mesele pervasızlık. Önce millet deyin. Önce milletin parasını düşün. Yoksa size zehir zıkkım olur.Biz krizin atlatılması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün partiler bir araya gelelim krizi çözelim diyoruz. Biz damatla çözeriz diyorlar.Biz milletin ekmeğinin derdiğin deyken onlar tutturmuş sarı yelek.Mutfakta yangın var yangın.Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Kimsenin sokağa çıkmaya derdi yok. Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın.

Devletin dini adalettir. Adalet yoksa açlık vardır, adalet yoksa rüşvet vardır, adalet yoksa yarına güven yoktur. Biz ülkemizin evlatlarının yarınlara güvenmesini sağlayacağız. Milletimizi yordular. Onun için yeter artık diyoruz. Yetti artık diyoruz.

2002’de 135 milyar olan dış borç bugün 3 karına çıkmış. Kriz boyunca koruma altına aldıkları tek kesim bir avuç para babası. Faizleri düşürdük gelin kredi çekip ev alın diyorlar. Vatandaşımız bankaya gidiyor, banka “sadece benim işaret ettiğim firmalardan alabilirsin” diyor. Para yine para babalarının cebine gidiyor. Kapı komşunuzun arabasının hangi markaya evrildiğine bakın. Kapı komşunuzun hangi mahalleye hangi villaya taşındığına bir bakın. 1960’tan bu yana işsizlik oranlarında en kötü 10 yıl son 10 yıldır. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. O 25 kuruşun 15 kurulunu bakanlık alıyor. Soğan bilr alamaz hale geldik. Yunanistan’dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruş sergileyemez; Yunanistan Genelkurmay Başkanı sanki yürek yemiş

‘AYRIM YAPMADAN TEK TİP ASKERLİK ÖNERİYORUZ’

Acil para bulmak için askerlikle ilgili düzenleme yaptılar. Biz gençlerimizin askerlik sorununu çözeceğiz. Ayrım yapmadan tek tip askerlik öneriyoruz. 3+6 ay formülü ile halledelim. 3 ay herkes zorunlu yapacak. Geriye kalan 6 ay için asgari ücret ödenecek. Yapmak istemeyenler devlete asgari ücreti ödeyecekler ve askerliğini tamamlamış olacaklar. Suriye’nin kuzeyine Fırat’ın doğusuna bir kara harekatı yapılması gerektiğini başından veri savunuyoruz. Amerika elbette çeksin gitsin. Fakat bayram değil seyran değil Türkiye’yi işaret etmesini yadırgıyoruz. ABD başkanı Trump İŞİD’i yendik çekiliyor dedi. dün ‘Erdoğan İŞİD’i bitirecek’ dedi. İŞİD ibttiği için mi çekiliyor yoksa Türkiye taşeron olduğu için mi çekiliyor. İŞİD ile mücadele sadece Türkiye’nin sorunu olamaz

‘SANKİ YÜREK YEMİŞ’

Yunanistan’dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruştan bahsedemez. Türkiye’yi tehdit ediyor. Senin Turizm Bakanı’nın o adalara tur düzenliyorsa, ve senden ses çıkmıyorsa, o Genelkurmay Başkanı’nın ağzını kim büzecek? Sanki yürek yemiş.