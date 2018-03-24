İYİ Parti İlçe Başkanı’na silahlı saldırı girişimi

Tire İYİ Parti İlçe Başkanı Atakan Duran’a parti binasında silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, İzmir'in Tire ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İYİ Parti İlçe Binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında parti binasına gelen bir kişi İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Atakan Duran ile görüşmek istedi. Başkan Duran, kimliği henüz belirlenemeyen şahsı makamına kabul etti.

İkili arasında yaşanan kısa diyalogdan sonra şahıs belindeki silahı çıkardı. Bu sırada partililer saldırgana hemen müdahale etti. Boğuşma esnasında silah iki el ateş aldı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminde ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs gözaltına alınarak Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA