İYİ Parti Kayseri 1. Olağan İl Kongresi

İYİ Parti Kayseri Olağan 1. Kongresi, parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla gerçekleşiyor.

Meral Akşener ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da katıldığı İYİ Parti Kayseri Olağan 1. Kongres, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Meral Akşener ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da katıldığı İYİ Parti Kayseri Olağan 1. Kongres, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kongre Divan Kurulu Başkanlığı’na Yusuf Halaçoğlu’nun seçilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla kongrenin gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Halaçoğlu’nun açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye ilk çıkan Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin teşekkür konuşması yaptı.

Tekin’in ardından konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Meral Akşener, kürsüye çıktı.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Bugün burada bir düğün yapıyoruz. Kayserimizin olağan kongresi bir düğün şeklinde, birbirine sevgi dolu insanların bir araya geldiği bu büyük salonda sanki kongre değil de bir düğün yapıyor gibiyiz.

Kayserili farkını gösterdi. Bundan sonra diğer şehirlerin işi zor.

Biz henüz 4 aylık bir partiyiz. Bugün itibariyle sadece ben 47 ile gittim. İYİ Partiyi kuramaz demişlerdi kurduk. Yapamaz demişlerdi birlikte yaptık. Şimdi de kongrelerimizi yapıyoruz. Bundan sonra yapılacak ilk seçim de seçimlerde vatandaşımızın karşısını çıkacağız.

15 Temmuz hain FETÖ kalkışması sonrası OHAL ilan edildi. Arkasından Saray koalisyonunun küçük ortağı bir bakanlık sistemi önderdi. Burada bir buçuk yıl evvel Erol Güngör'den Ziya Gökalp'ten bahsetmiştim. Anlıyorum ki Türk tipi başkanlık ucubesini ortaya atanlar onlardan tek saffa okumamış. Biz 2010 referandumunda yapmayın dedik. Bizi hain ilan ettiler.

Ayrıntılar gelecek…