İYİ Parti: KHK’ları dikkatle takip edeceğiz

İYİ Parti bugün yaptığı toplantıda 24 Haziran 2018 seçim sonuçları değerlendirdi.

Partiden aşağıdaki açıklama yapıldı

“Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennisi yinelenmiştir.

İYİ Parti Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiği süreci dikkatle izleyecek ve milletin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getirecektir.

KHK'LARI DİKKATLE TAKİP EDECEĞİZ

Başkanlık Divanı'nın en önemli gündem maddelerinden biri, ilki çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler olacaktır.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecindeki en önemli etkenlerden biri olan 16 Nisan referandumuna neden ‘Hayır' dediğimiz, bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

Yasama görevi için var olan Meclis dururken, seçimden önce, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin, ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığına şahit oluyoruz.

İYİ Parti KHK uygulamalarını dikkatle takip edecek, gerektiğinde itiraz ve milletimizi uyarı görevini layıkıyla yerine getirecektir.

ZAM FURYASI

Seçimin hemen ardından yaşanan zam furyası da Başkanlık Divanı toplantımızın bir diğer maddesi oldu.

Bir eski siyasetçinin “Seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim?” sözünü hatırlatan ve 24 Haziran sonrası için biriktirilen zamlar, vatandaşımızın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır.

İYİ Parti zamların süreklilik kazanacağı endişesini taşımaktadır.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ

Türkiye günlerdir çocuklarımızın maruz kaldığı insanlık dışı davranışları konuşuyor.

Bir ülke çocuklarını koruyamıyor, hatta onları koruyacak yasalar konusunda elini çabuk tutmuyorsa, ne bugünümüz ne de yarınımız güvence altındadır.

Çocuklarını, yani geleceğini koruyamayan bir ülkenin bugünü güvende olamaz.

İYİ Parti, yeni Meclis'in, tatil hesapları yapmadan, bu konuda ivedilikle adım atması için, gücü nispetinde ilk günden mücadele edecektir.”