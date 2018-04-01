İYİ Parti kongresinde içeride on binler var yayınlayacak televizyon yok

İYİ Parti Kurultayı'nda yaşanan yoğun ilgi yaşanıyor. Ankara Spor Salonu kısa zamanda doldu büyük bir kalabalık kurultayın yapıldığı salona girebilmek için bekliyor. Öte yandan binlerce partilinin akın ettiği tarihi kongreyi yayınlayacak televizyon kanallarının kongreye gelmediği gözden kaçmadı.

İYİ Parti Kurultayı’nda dikkat çeken konulardan biri de Kurultay’a olan yoğun ilgi oldu. Sabah erken saatlerde partililer Kurultay salonunu akın etti.

Deyim yerindeyse Kurultay salonu ‘hınca hınç doldu ve kalabalığın ardı arkası kesilmedi. Kurultay salonunun dışında da binlerce kişi beklemeye başladı. Şu saatlerde kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu’na gelmeye devam ediyor.

İÇERDE BİNLER, DIŞARDA ONBİNLER VAR YAYINLAYACAK TELEVİZYON YOK

İyi Parti Kongresi aynı zamanda Türkiye'de basının geldiği son durumu da ortaya koydu.

Parti Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonunda canlı yayın yapacak, görüntü alıp, konuklara kongreyi tartıştıracak televizyon kanalları için yer ayrıldı. Ancak tek bir televizyon bile canlı yayın için kongre salonuna gelmedi. Televizyon kanalları için ayrılmış bölümler bom boş kaldı.

Oysa AKP, CHP ve MHP kurultaylarında canlı yayın için onlarca kanal çok önceden salona yerleşip, daha kongre başlamadan konuk alarak, partililere mikrofon uzatarak yayınlara başlıyorlar, genel başkan konuşmaları ise canlı olarak veriliyordu.