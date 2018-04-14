İYİ Parti kurucu üyesi Ali Türkşen’e hapis cezası

Kardak Kahramanı olarak bilinen ve Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılıp, FETÖ kumpasının ortaya çıkmasının ardından serbest bırakılan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’e, TSK komuta kademesiyle ilgili bir yazısından ötürü hapis cezası verildi.

Kardak Kahramanı olarak bilinen ve FETÖ kumpaslarında hapis yatan Ali Türkşen'e, Odatv'de yayımlanan “Şimdi üzülüyor musun Hulusi” başlıklı yazısı için hapis cezası verildi… Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açtığı davada, Ali Türkşen'e “Kamu görevlisine hakaret” suçlaması yöneltildi. Mahkeme, Türkşen'in suçu işlediğine hükmeden mahkeme, 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, cezada indirime giderek, 350 gün adli para cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme cezayı 7 bin lira adli para cezası olarak belirledi.