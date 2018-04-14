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İYİ Parti kurucu üyesi Ali Türkşen’e hapis cezası

Kardak Kahramanı olarak bilinen ve Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılıp, FETÖ kumpasının ortaya çıkmasının ardından serbest bırakılan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’e, TSK komuta kademesiyle ilgili bir yazısından ötürü hapis cezası verildi.

android-time 00:31 14 Nisan 2018
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İYİ Parti kurucu üyesi Ali Türkşen’e hapis cezası
Kardak Kahramanı olarak bilinen ve Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılıp, FETÖ kumpasının ortaya çıkmasının ardından serbest bırakılan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’e, TSK komuta kademesiyle ilgili bir yazısından ötürü hapis cezası verildi.

Kardak Kahramanı olarak bilinen ve FETÖ kumpaslarında hapis yatan Ali Türkşen'e, Odatv'de yayımlanan “Şimdi üzülüyor musun Hulusi” başlıklı yazısı için hapis cezası verildi…

Alınan kararı Ali Türkşen, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan kararı Ali Türkşen, kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açtığı davada, Ali Türkşen'e “Kamu görevlisine hakaret” suçlaması yöneltildi. Mahkeme, Türkşen'in suçu işlediğine hükmeden mahkeme, 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, cezada indirime giderek, 350 gün adli para cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme cezayı 7 bin lira adli para cezası olarak belirledi.

Kaybettiği davayla ilgili gelen tepkiler ve yardım talepleri için Ali Türkşen teşekkür paylaşımında bulundu.

Kaybettiği davayla ilgili gelen tepkiler ve yardım talepleri için Ali Türkşen teşekkür paylaşımında bulundu.

Son güncelleme: android-time 00:3214.04.2018
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