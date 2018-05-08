İYİ Parti kurucusu oyuncu Mehmet Aslan’ın evi kurşunlandı, işte saldırı anının görüntüleri

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu, İYİ Parti kurucu üyesi Mehmet Aslan'ın Beykoz’daki evine yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde motosikletle gelen iki şahsın Aslan'ın evinin önünde durarak 5 el ateş ettiği görülüyor. Ateş eden saldırganın silahının poşet içinde olması ise dikkat çekiyor. Silahlı saldırının geçen Pazar günü İstanbul Bağcılar'da meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı olaydan bir kaç saat sonra meydana geldiği belirtildi.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre Emniyet'in yaşanan saldırının “Profesyonel bir provokasyon” olma ihtimali üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. Yetkililer, ateş açan saldırganın silahının poşet içinde olmasından dolayı kovanlarının da yere düşmediğini ifade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün saldırganlara ulaşmak için kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

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Öte yandan evi kurşunlanan Mehmet Aslan'ın olayın yaşandığı tarihte İstanbul'da olmadığı öğrenildi.