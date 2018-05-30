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İYİ Parti Malatya İl Başkanı belli oldu!

Ömer Sezai Altaş'ın, pazartesi günü İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından partinin İl Yönetim Kurulu, olağantüstü toplantı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylamayla Gökmen Kenan Özdal İl Başkanı olarak seçildi.

android-time 23:28 30 Mayıs 2018
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İYİ Parti Malatya İl Başkanı belli oldu!
Ömer Sezai Altaş'ın, pazartesi günü İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından partinin İl Yönetim Kurulu, olağantüstü toplantı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylamayla Gökmen Kenan Özdal İl Başkanı olarak seçildi.

İl Başkanlığı’na seçilen Özdal, şöyle dedi:

“Başkanımızın görevinden ayrılması üzerine, İl Yönetim Kurulumuzun oylaması neticesinde İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevine seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreç dahilinde kimsenin Başkanımız üzerinden nemalanmaya çalışmaması ve bu istifaya mesnetsizce anlamlar katmaya çalışıp, istismar etmemesi gerekmektedir. Malatya İYİ Parti İl Yönetimi, ilçe yönetimleri ve milletvekili adaylarımızla İYİ Parti’yi iktidar, Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapma hedeflerimize ulaşmak için ilk günkü şevkimiz ve coşkumuzla, birlik ve beraberlikle hareket etmekteyiz.”  DHA

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