İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu! İYİ parti 2018 milletvekili aday listesi…

AKP, MHP ve CHP milletvekili adaylarının belirledi. Seçime kısa bir zaman kala İyi Parti milletvekili adayları merak ediliyor. İYİ Parti'nin milletvekili aday listesini bugün saat 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. İlk defa seçime katılacak İYİ Parti milletvekili adayları listesi belli oldu.

İYİ Parti milletvekili aday adayları listesi yayımlandı.Saat 17.00’a kadar YSK’ya teslim edilmesi gereken İYİ Parti milletvekili adayları henüz belli olmadı. Hatırlandığı üzere milletvekili adaylarını ilk açıklayan parti MHP olmuştu. Ardından CHP ve AKP de açıklamıştı. Şimdi de gözler İYİ parti milletvekili aday listesinde… İşte İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları… İLGİLİ HABER Son dakika... İşte İYİ Parti'nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi