İYİ Parti’de istifalar | Son dakika haberleri

Genel merkezin "İstifa edin" çağrısına uyan Muğla ve Kocaeli teşkilatları istifa etti.

İYİ Parti Muğla İl Yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelgeyi değerlendirmek üzere dün akşam saatlerinde toplandı. Kararı saygıyla karşılayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etme kararı aldı.

Başkan Şekerdağ, 30 Ağustos’ta başkanlık divanının almış olduğu yenilenme çalışmalarına imkan ve fırsat vermekle birlikte yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla il başkanları ve il yönetim kurullarının birlikte istifa etmeleri yönündeki tavsiye kararının kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde, tamamının il yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığından, başta il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız. Genel merkezimizin olağanüstü kurultay sonrası teşkilatlar nezdinde yenilenme çalışmalarını hızlandırması ve katkı sağlaması açısından üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaktayız” dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağırısına uyan Kocaeli teşkilatında 71 il yönetim kurulu üyesi de dün akşam saatlerinde istifa etti. Dün akşam saatlerinde istifalarını sunan 71 yönetim kurulu üyesi adına konuşan il başkanı Serdar Kaman partililerle vedalaştı. Toplantıda konuşan Kaman, “Genel merkezimiz istifamızı istedi, biz de bu karara uyduk. Yeni başkan seçimle değil atama usulü ile belirlenecek. Ben de atanabilirim. Başka bir isim de olabilir. Genel merkezimizin takdiri. Saygı duyarız” dedi.