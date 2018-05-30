İYİ Parti seçim beyannamesini bugün açıklıyor

İYİ Parti seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. Partinin 404 maddeden oluşan seçim beyannamesi ağırlıklı olarak ekonomik sorunlara çözüm getirecek maddelerden oluşuyor.

Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk’ün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, bugün saat 11:00’de 27’inci Dönem Milletvekili aday toplantısı düzenleyecek ve partisinin seçim beyannamesini açıklayacak.

Beyannamede dikkat çeken konu başlıkları özetle şöyle:

Askeri okullar yeniden yapılandırılacak, GATA ve başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri okulları tekrar açılacak.

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EKONOMİK TEDBİRLER

Kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak.

TRT özelleştirilecek. Hazineye yıllık 4 milyar dolar maliyeti olan TİKA kapatılacak.

Sanayi ve ticaret odalarının aidatları düşürülecek. Devlet Malzeme Ofisi ‘Kamu Merkezi Satın Alma Kurumu’na dönüştürülecek.İYİ Parti’nin seçim beyannamesinde ekonomi programının 3 temel eksen üzerinde konumlandığı kaydedildi.

Bunların Makroekonomik İstikrar, Ekonomik Coğrafya ve Hızlandırıcı Sektörler olarak belirlendiği öğrenildi. Eğitimle ilgili ise ciddi reformlar hedeflendiği ifade edildi.

EĞİTİM DESTEKLERİ

Eğitim alanında şunların yer alması bekleniyor: Türkiye uluslararası eğitim sıralamalarında hak ettiği yere getirilecek. PISA sıralamasında hedef ilk 20 içinde yer almak. Dünyada ilk 100 üniversite arasına 5 Türk üniversitesinin girmesi sağlanacak. Eğitim müfredatı, öğrencilerin analitik becerileri, üretici ve yenilikçi etkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı oluşturulacak. Öğretmen akademileri kurulacak. Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına öncelik veren çalışmalar yapmaları sağlanacak. Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimi desteklenecek.

Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı (EÇBEP) hayata geçirilecek. EÇBEP ile, ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini destekleyecek imkânlar sağlanacak.

Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânları devlet tarafından karşılanacak ve özel okullar ve veli inisiyatif kooperatifleri teşvik edilecek. EÇBEP 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacak. Bu modelde; çocuklara 24-36 ay (oyun grubu), 36-48 ay, 48-60 ay olmak üzere sınırlandırılarak 3 yıl süreli eğitim verilecek.

Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliği çözülecek. Ek gösterge uygulaması 9. dereceden başlatılacak ve belirlenmiş olan ek gösterge rakamları artırılacak. Muhtarlar, hizmet bölgelerinde belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edilecek. Mahalle bazında belediye bütçelerinden muhtarlara ödenek tahsisi yapılacak.