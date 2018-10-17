Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti’de 81 il başkanı belli oldu!

'Yeniden Yapılandırma Programı' kapsamında tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

android-time 21:07 17 Ekim 2018
Haberler Gündem
İYİ Parti’de 81 il başkanı belli oldu!
'Yeniden Yapılandırma Programı' kapsamında tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

Açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, İzmir ve Şanlıurfa il başkanlarının atandığını duyurdu. Aydın mesajında “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ‘in onayıyla İzmir’e Hüsmen Kırkpınar ve Şanlıurfa’ya Mehmet Fedai Çakmaklı il başkanı olarak atanmışlardır. Böylece Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında 81 il başkanımız belli olmuştur. Tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

İLGİLİ HABERSon dakika: Meral Akşener o davada ifade verdi!Son dakika: Meral Akşener o davada ifade verdi!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:4017.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar