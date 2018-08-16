Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti’de A Takımı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Açıklanan yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Cihan Paçacı'nın yanı sıra Hasan Seymen, Salim Ensarioğlu, Ahmet Kamil Erozan, Durmuş Yılmaz ve Sibel Yanıkömeroğlu A takımına eklenen yeni isimler oldu.

android-time 15:07 16 Ağustos 2018
Haberler Gündem
İYİ Parti’de A Takımı belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Açıklanan yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Cihan Paçacı'nın yanı sıra Hasan Seymen, Salim Ensarioğlu, Ahmet Kamil Erozan, Durmuş Yılmaz ve Sibel Yanıkömeroğlu A takımına eklenen yeni isimler oldu.

İYİ Parti’de gerçekleşen 2. Olağanüstü Kurultay’ın ardından yeni Başkanlık Divanı da belli oldu.

İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı:

Genel Sekreter: Mustafa Cihan Paçacı

Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Ensarioğlu

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal

Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Sanayi, Teknoloji, Çevre, Gençlik Politiklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü: Saltuk Buğra Kavuncu

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ersagun Yücel

Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas
atakimi

Son güncelleme: android-time 20:0216.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar