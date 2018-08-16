İYİ Parti’de A Takımı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Açıklanan yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Cihan Paçacı'nın yanı sıra Hasan Seymen, Salim Ensarioğlu, Ahmet Kamil Erozan, Durmuş Yılmaz ve Sibel Yanıkömeroğlu A takımına eklenen yeni isimler oldu.

İYİ Parti’de gerçekleşen 2. Olağanüstü Kurultay’ın ardından yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı: Genel Sekreter: Mustafa Cihan Paçacı Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Ensarioğlu Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Sanayi, Teknoloji, Çevre, Gençlik Politiklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü: Saltuk Buğra Kavuncu Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ersagun Yücel Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

