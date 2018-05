İYİ Parti’de koruma skandalı

İYİ Parti Genel Merkezi önündeki polis koruması, partinin kuruluşundan sonra çekildi. İYİ Parti tekrar koruma verilmesi için başvuru yaptı, valilikten aylardır cevap bekleniyor. İYİ Partili Aytun Çıray, partisinin farklı kentlerde saldırıya uğradığını belirterek “Bunlar kraldan çok kralcılar. Devletin valisi olmayanlar bedelini öder” dedi.

İYİ Parti kuruluşunun üzerinden 6 ay geçmesine karşın halen devlet korumasından yararlanamıyor. Cumhuriyet Gazetesi’nden Ozan Çepni’nin haberine göre kuruluş döneminde bir dönem parti genel merkezinin önünde sabah akşam gerçekleştirilen polis koruması, partinin talebine karşın aylar önce kaldırıldı. Partinin resmi başvurularından ise aylardır bir sonuç çıkmadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMADI

Parti genel merkezi önünden polis korumasının çekilmesinin ardından resmi başvurularda bulunan parti yönetimi hâlâ yanıt bekliyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray , “Valilik ve Emniyet'e yazı yazılmasına karşın, kanunlara aykırı olarak bize olumsuz dahi olsa cevap bile verilmedi” dedi. Aynı zamanda TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi olan ve bu dönemde tehditler aldığını, partinin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırıya maruz kaldığını belirten Çıray, kişisel koruma talebi ve diğer güvenlik başvurularının yanıtsız bırakıldığını söyledi. Parti yetkililerinin güvenlik uygulamaları için ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü ve Soylu'nun da önlem alınması için talimat verdiği öğrenildi.

AKŞENER’E ESAS DURUŞ

Kuruluş döneminde 60'ın üzerinde ili gezen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de Antalya'dan başlattığı ve 15 ili geride bıraktığı seçim turunda her ilde farklı uygulamalar ile karşılanıyor. Eski İçişleri Bakanı sıfatı nedeniyle ek koruma ile seçim turuna devam eden Akşener'e yönelik, her ilde değişen güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bazı illerde sadece kendi koruma araçları ile yola devam eden Akşener'in konvoyu, diğer cumhurbaşkanı adaylarının aksine bazı illerde ise polis araçları ile korundu. Antalya'nın ardından Isparta ve Burdur'a, oradan da Konya ve Karaman'a devam eden Akşener'in konvoyu için yüzlerce kilometre boyunca her kavşakta trafiği kesilerek yoluna devam etti. Polisler tarafından yolu açılan Akşener'e birçok noktada polislerin selam vererek esas duruşta beklemeleri de dikkat çekti. Mitingleri takip eden parti yetkilileri ise bu durumu “İktidar değişimini ilk bürokratlar hisseder” diyerek bunun valilerin tutumu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Polislerin tutumuna ilişkin “Gayet nazik, kendilerinden hiçbir şikâyetimiz yok. Aksine hepsinden Allah razı olsun” değerlendirmesi yapan Çıray, birçok ilde milletvekili olmalarına rağmen yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek “Mardin'e gittiğimizde büyük engellemelerle karşılaştık. Milletvekili olmamıza rağmen bizi kayda alan tutumlar yaşandı” dedi. Bazı illerde valilerin iktidara yaranmak için zorluklar yaşattığını belirten Çıray, “Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzârlıkları. Buna Bakan Soylu'nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler” dedi.