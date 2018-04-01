İYİ Parti’de kurultay günü

İYİ Parti’de bugün kurultay heyecanı yaşanacak. Yönetimin belirleneceği kurultayda Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘manifesto” gibi bir konuşma yapması bekleniyor.

İYİ Parti, 4 ay aradan sonra ikinci kez kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener'in ‘Manifesto' niteliğinde bir konuşma yapmasının beklendiği kurultayın sloganı, ‘İYİ'ler kazanır' olarak belirlendi. Bugün yapılacak kurultay için Ankara Spor Salonu İYİ Parti bayrakları ve Genel Başkan Meral Akşener'in fotoğrafları ile süslendi. İYİ Parti kurultay için, AKP-CHP-SP ve DP'ye davet gönderdi. Ancak MHP ve HDP davet edilmedi.

TEŞKİLAT ANKARA'DA

Aralık 2017'de 1. Olağan Kurultayı'nı yapan İYİ Parti, bugünkü kurultayda yeni parti yönetimini de belirleyecek. Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçime tek aday olarak girecek. Partinin Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin de yeniden seçileceği kurultay, için 81 ilden katılımcılar da otobüslerle Ankara'ya geldi.

DEV EKRANLAR KURULDU

Kurultayın yapılacağı spor salonunda ve çevresinde dev ekranlar da kuruldu. Akşener, salona özel bir koreografi ve müzik eşliğinde girecek. Kurultayda Akşener için bestelenen, “Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal sanki… Mustafa Kemal bizim çocuklar, evladı Fatiha'dan derler adı Meral” sözlerinden oluşan şarkı seslendirilecek. Akşener salonda protokol bölümünde değil tribünde gaziler, kadınlar, gençler ve çocuklarla birlikte oturacak.