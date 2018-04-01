Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti’de kurultay günü

İYİ Parti’de bugün kurultay heyecanı yaşanacak. Yönetimin belirleneceği kurultayda Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘manifesto” gibi bir konuşma yapması bekleniyor.

Kamil ELİBOL
android-time 08:31 1 Nisan 2018
Haberler Gündem
İYİ Parti’de kurultay günü
İYİ Parti’de bugün kurultay heyecanı yaşanacak. Yönetimin belirleneceği kurultayda Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘manifesto” gibi bir konuşma yapması bekleniyor.

İYİ Parti, 4 ay aradan sonra ikinci kez kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener'in ‘Manifesto' niteliğinde bir konuşma yapmasının beklendiği kurultayın sloganı, ‘İYİ'ler kazanır' olarak belirlendi. Bugün yapılacak kurultay için Ankara Spor Salonu İYİ Parti bayrakları ve Genel Başkan Meral Akşener'in fotoğrafları ile süslendi. İYİ Parti kurultay için, AKP-CHP-SP ve DP'ye davet gönderdi. Ancak MHP ve HDP davet edilmedi.

TEŞKİLAT ANKARA'DA

Aralık 2017'de 1. Olağan Kurultayı'nı yapan İYİ Parti, bugünkü kurultayda yeni parti yönetimini de belirleyecek. Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçime tek aday olarak girecek. Partinin Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin de yeniden seçileceği kurultay, için 81 ilden katılımcılar da otobüslerle Ankara'ya geldi.

Kurultay öncesi Ankara Spor Salonu'nda dün yoğun çalışma vardı. Salonun hem içi hem dışı Meral Akşener ve İYİ Parti afişleriyle donatıldı.

Kurultay öncesi Ankara Spor Salonu'nda dün yoğun çalışma vardı. Salonun hem içi hem dışı Meral Akşener ve İYİ Parti afişleriyle donatıldı.

DEV EKRANLAR KURULDU

Kurultayın yapılacağı spor salonunda ve çevresinde dev ekranlar da kuruldu. Akşener, salona özel bir koreografi ve müzik eşliğinde girecek. Kurultayda Akşener için bestelenen, “Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal sanki… Mustafa Kemal bizim çocuklar, evladı Fatiha'dan derler adı Meral” sözlerinden oluşan şarkı seslendirilecek. Akşener salonda protokol bölümünde değil tribünde gaziler, kadınlar, gençler ve çocuklarla birlikte oturacak.

Son güncelleme: android-time 08:4101.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar