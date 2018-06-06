İYİ Parti’den anlamlı etkinlik

İYİ Partililer Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalış yaparak denizden çöp topladı. Partililerle birlikte balık adam kıyafeti giyerek etkinliğe katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Veysel Güldoğan "Bugün denizleri, yarın tüm Türkiye'yi temizleyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı üyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında balık adam kıyafeti giyen partililer Kadıköy’de denize girdi.

Çevrede kendilerine destek veren vatandaşları da etkinliğe davet eden partililer, denizden çok sayıda çöp topladı.

BUGÜN DENİZLERİ YARIN TÜM TÜRKİYE’Yİ TEMİZLEYECEĞİZ

Deniz kirliliğine dikkat çekilen eyleme İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Veysel Güldoğan da katıldı. Balık adam kıyafeti giyerek denizden çöp toplayan Güldoğan, “Biz doğayı korursak, doğa da bizi korur. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Biz elimizden geldiğince bugün denizi temizledik, yarın tüm Türkiye’yi temizleyeceğiz” dedi.