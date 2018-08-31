İYİ Parti’den bir istifa daha!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini Yargıtay’a gönderen Şeker, herhangi bir gerekçe göstermedi.

AKŞENER: MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şeker’in istifasında herhangi bir gerekçe göstermediğini belirterek tepki gösterdi. Akşener, “Fatih Mehmet Bey’i ilkeli bir arkadaş olarak biliriz. Partisinden istifa ettiğine göre milletvekilliğinden de istifa etmeli. İlkeli olmak bunu gerektirir” dedi.

“ALLAH’A ISMARLADIK” DEDİ

İYİ Parti milletvekillerinin oluşturduğu whatsapp grubunda yer alan Fatih Şeker, istifa kararı alınca milletvekillerine ‘Hoşça kalın, Allah işinizi rast getirsin, Allah’a ısmarladık’ diye mesaj attı ve gruptan ayrıldı. Bu durum Şeker’in İYİ Parti milletvekilliğinden istifa ettiği yorumuna yol açtı. Genel Başkan Meral Akşener’e Şeker’in istifa dilekçesini Yargıtay’a verdiği bilgisi ulaştı. Şeker’e telefonla ulaşılmaya çalışıldığı ancak Şeker’in telefonu kapalı olduğu için irtibat sağlanamadığı belirtildi.

KORAY AYDIN DEVREDE

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın Şeker’e danışmanı aracılığıyla ulaştığı ifade edildi. Yapılan görüşmeden sonra Koray Aydın, “Arkadaşımızın istifası söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma üzerine bu haberler çıkmıştır. Milletvekilimiz bizimle beraberdir” açıklamasında bulundu.

Parti yetkililerinin Şeker’i istifadan vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.