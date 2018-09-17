İYİ PARTİ’den flaş ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 2019 yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını söyledi.

Kırıkkale Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ümit Özdağ, genel seçimlerde CHP, DP ve Saadet Partisi ile yapılan ittifaktan sonra İYİ Parti’nin yerel seçimlerde herhangi bir parti ile ittifak yapıp yapmayacağı yönünde merak edilen o soruyu yanıtladı.

“KANUNLARIN BUNA UYGUN OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Özdağ, “Her şeyden önce Türkiye şu anda yerel seçimlere doğru gidiyor. Yetkili kurullarımızda aldığımız karar gereği bu seçimlerde herhangi bir ittifaka girmiyoruz. Zaten kanunların da buna uygun olmadığını biliyoruz. Yerel seçimlere İYİ Parti bütün kadrolarıyla tek başına geçer” ifadesini kullandı. İHA