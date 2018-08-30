Son dakika: İYİ Parti’den il başkanlarına istifa çağrısı!

Son dakika haberi... İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İl başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı. Bütün il başkanlarımızdan sorumluluk içinde hareket ederek tavsiye kararının gereğini yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultayın ardından bütün il başkanlarından istifa etmeleri istendi. Genelbaşkan Yardımcısı Koray Aydın’ın imzalı açıklamasıyla istenen istifalar yeni bir teşkilat yapılanması için atılan ilk adım oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzalı teşkilatlara gönderilen yazıda, “Bu güne büyük bir özveriyle, türlü imkansızlıklar içinde ve fedakarca görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibarıyla taşla teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir” şeklinde açıklamada bulunuldu.

Yazılı açıklamanın devamında, “30 Ağustos 2018 tarihinde toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı, partimizin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan ve fırsat vermek ve yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde bir tavsiye kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.