İYİ Parti’den MHP lideri Bahçeli’ye vekil transferi tepkisi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren ancak Meclis'in açılış gününde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi üzerine partisinden ve tabanından büyük tepki toplayan Hayati Arkaz'ın, İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye geçmesine eski partisinden sert tepki geldi. İYİ Partili Koray Aydın, Devlet Bahçeli ve Hayati Arkaz'a sert sözlerle yüklendi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Genelbaşkan Yardımcısı Koray Aydın, Bahçeli’nin daveti üzerine partisinden istifa eden ve MHP’ye geçen Hayati Arkaz ve Bahçeli’ye, “Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir” sözleriyle yüklendi.

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Aydın, MHP liderinin ‘milletvekili transfer borsasını’ açtığını belirterek, Bahçeli’nin kendi ilkelerinin dışına çıktığını vurguladı.

İŞTE KORAY AYDIN’IN O TWEETLERİ

“Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir.”

“Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.”

“İYİ Parti'mizin 2. Olağanüstü kurultayında hem liderimiz yeniden güven tazelemiş, hem de partimizin yetkili organları seçilmiştir. Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?”

“Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanımefendi'yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?”

“1 AYDA NE DEĞİŞTİ”

“Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce “Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti'de yapacağım” demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?”

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“Gerek Sayın Milletvekilinin bu beyanını ve akabindeki davranışını, gerekse bugün katıldığı siyasi partinin Genel Başkanının bugün geldikleri çelişkili ve trajikomik noktayı, milli iradenin sahibi aziz milletimizin şaşmaz takdirlerine bırakıyoruz.”

“İYİ Parti ilkeleriyle var olmuş, Türk siyasetine yepyeni bir anlayış ve ufuk getirmiş bir siyasi hareket olarak yoluna emin adımlarla devam edecek, kapalı kapılar ardında kurulan kirli tezgâhlar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir.”

“Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir.”