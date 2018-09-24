İYİ Parti’den MHP’ye: Tosuncuk da çıkacak mı?

MHP’nin hazırladığı “af” yasa tasarısına, İYİ Parti’den sert eleştiri geldi. İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Sözkonusu af tasarısının kabul edildiği varsayılırsa, toplumun azımsanamayacak bir kesimini dolandırmış bulunan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ülkemize geldiğinde, ya hakkında açılan soruşturma durdurulacak, ya da kovuşturma yapılıp ceza almış olsa bile cezasını 5 yıl eksik çekerek, kısa bir süre sonra tahliye edilecektir” dedi.

İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, MHP'nin af önerisinde dolandırıcılara da “af” getirildiğine dikkat çekerek, Çiftlik Bank olayını örnek gösterdi. Seymen, “Sözkonusu af tasarısının kabul edildiği varsayılırsa, toplumun azımsanamayacak bir kesimini dolandırmış bulunan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ülkemize geldiğinde, ya hakkında açılan soruşturma durdurulacak, ya da kovuşturma yapılıp ceza almış olsa bile cezasını 5 yıl eksik çekerek, kısa bir süre sonra tahliye edilecektir” dedi.

Seymen, MHP'nin önerisinin kabul edilmesi halinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kolluk güçlerine “yakalayınca bacaklarını kırın” dediği uyuşturucu tacirlerinin de af kapsamına gireceğine dikkat çekti.

Seymen, yaptığı yazılı basın açıklamasında MHP'nin önesinin bir “infaz yasası değişikliği” olmaktan çok, bir af yasası olduğunu, ancak MHP ile AKP'nin TBMM'deki vekil sayısının “af yasası”çıkarmaya yetmeyeceğinden, “infaz yasası değişikliği” adı altında sunulduğuna dikkat çekti.

TBMM'nin af yasası çıkarması için vekillerin üçte ikisinin desteği gerekiyor. bu da 400 rakamına tekabül ediyor.

“SOYLU'NUN ‘BACAKLARINI KIRIN' DEDİĞİ UYUŞTURUCU TACİRLERİ DE AFFEDİLECEK”

Seymen, AKP hükümetinin uyuşturucu ile mücadeleyi öncelikleri arasına almış olmasına, hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamuoyu önünde kolluk güçlerine uyuştucu tacirlerini “yakaladıkları yerde bacaklarını kırma” talimatı vermesine rağmen, MHP'nin af teklifinin uyuşturucu ticaretini de kapsadığını vurguladı. Açıklamada, “Uyuşturucu suçlarının bu tasarı kapsamına alınmasında bazı sanatçıların bu suçlardan hüküm giymiş bulunmasının etkisi var mıdır ? Bu hususun MHP tarafından cevaplandırılması gerekmektedir” denildi.

“CEZAEVLERİNİN DOLULUK NEDENİ YOĞUN TUTUKLAMALAR”

MHP'nin af teklifinin gerekçeleri arasında cezaevlerindeki doluluk oranının olduğunu, bu nedenle mevcut hükümlülerin cezalarından5 yıllık indirim öngörüldüğünü de belirten Seymen, cezaevlerindeki doluluğun asıl sebebinin, “tutuklama tedbirinin” yoğun olarak kullanılması olduğunu ifade etti. Seymen, “Cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmak istiyorsak, infazyasası değişiklii yapmadan, ya da af yasası çıkarmadan önce yargılamalarda “adil yargılanma” ve “orantılılık” ilkelerine riayet edilerek, tutuklamanın son çare olarak görülmesini sağlamamız gerekmektedir”.

İyi Parti'nin “af konusuna tamamen karşı olmadığının” da vurgulandığı açıklamada, “Ancak çıkarılacak yasasının herhangi bir şahsı yahut zümreyi koruma amaçlı çıkarılması ya da devletimizi yıkmaya yönelik gerçekleştirilenterör eylemlerini de kapsama ihtimali bulunması İyi parti olarak kabul edilemez bir durumdur” denildi.