İYİ Parti’den ‘seçime katılabilme’ açıklaması: Sehven yazıldı

Ankara'da siyaset koridorları Erdoğan'ın 'erken seçim' açıklaması ile karıştı. İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için takvim üzerinde günler sayılmaya başlandı. İYİ Parti'den gelen son dakika açıklamasında ise "İYİ Parti'nin seçimlere katılmak için bütün koşulları yerine getirdiği tarih 10 Aralık 2017'dir. Buna göre partimiz 10 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak bütün seçimlere yasal olarak katılma hakkına kazanmıştır. Önceki açıklamamızdaki 22 Aralık 2017 tarihi sehven yapılmış bir hatadır" denildi.

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim için telaffuz ettiği ’26 Ağustos’ tarihi sonrası, İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesinin tehlike altında olduğu yorumları gelmiş, bunun üzerine açıklama yapan İYİ Parti de

“İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün koşulları yerine getirdiği tarih 22 Aralık 2017’dir” demişti. Bugün AKP lideri Erdoğan’ın erken seçim tarihini “24 Haziran” olarak açıklaması sonrası gözler yeniden İYİ Parti’ye çevrildi.

“SEHVEN YAZILDI TARİH 10 ARALIK”

Seçimlere girebilmek için saatlerin bile hesaplandığı İYİ Parti’den yapılan son açıklamada “İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün koşulları yerine getirdiği tarih 10 Aralık 2017’dir. Buna göre partimiz 10 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak bütün seçimlere yasal olarak katılma hakkına kazanmıştır. Önceki açıklamamızdaki 22 Aralık 2017 tarihi sehven yapılmış bir hatadır” denildi.

İşte İYİ Parti Genel Sekreteri ve parti sözcüsü İzmir milletvekili Aytun Çıray tarafından yapılan yazı açıklamada şunlar kaydedildi;

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1. Yeni kurulmuş bir partinin seçimlere katılma yeterliliği asla bir yorum meselesi değildir. Doğrudan doğruya ilgili yasanın hukuki şartlarını yasal süreçler ve sınırlamalar içinde yerine getirmekle ilgilidir.

2. Mevcut yasalarımızda söz konusu hukuki şartlar, yasal süreçler ve sınırlamalar, siyasi partilerin seçimlere katılma koşullarını belirleyen 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 36. Maddesinde belirlenmiştir.

3. İlgili 2820 sayılı kanunun “siyasi partilerin seçimlere katılması” başlığını taşıyan 36. Maddesi “siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye büyük millet meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilatlanmayı gerektirir” hükmünü getirmiştir. Yani bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için 81 ilin yarısında yani 42 ilde teşkilatlanmış olması gerekmektedir.

4. Aynı hüküm 298. Sayılı yasanın 14. Maddesinin 11. Fıkrasında da aynen tekrarlanmıştır. Buna göre “ siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye büyük millet meclisinde guruplarının bulunması şarttır.”

5. İYİ Parti Başkanlık Divanı İYİ Parti'nin ilgili yasalardaki hukuki şartları yasal süreçler ve sınırlamalar dâhilinde tamamen, yani hiçbir yoruma tabi tutulamayacak bir kesinlik ve açıklık içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. İYİ Parti'nin hukuksuzluğun adeta kural haline getirildiği izleniminin bir alışkanlığa dönüştüğü bir siyasi vasatta dahi seçimlere girmesinin engellenebileceği düşünülemez. Çünkü Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay cumhuriyet başsavcılığının kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı kurumunca tescillidir.

5. Sonuç olarak İyi Parti Başkanlık Divanı, İYİ Parti'nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 10 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 10 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder. Bu konuda şüphe uyandırmaya çalışanlar, Başkanlık Divanımıza göre, ya korku dağları bekler sözündeki kadar büyük bir korkuya düşmüş olanlardır veya milletimizin zihnini bulandırmaktan medet umacak kadar acizlik içindedirler. Bu iki grubun ortak özelliği tutumlarının iyi niyetli olmaması ve Türk milletinin iyiliğine hizmet etmemesidir.

6. Sonuç: Türk Milleti medeni ülkelerin standardını herhangi bir sınırlama olmaksızın hak etmiştir.

Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engelleyemeyecektir. Türk Milletine ve özgür kamuoyu bilgilendiricilerine en derin ve iyilik dolu saygılarımızla duyurulur.”