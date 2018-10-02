İYİ Parti’li Ağıralioğlu’ndan, Erdoğan’ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, grup toplantısında partililere hitap ederken sarfettiği "AKP'nin yıkılması Türkiye için felaket olacaktır" sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “Tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki, ülkemizin kaderiyle partimizin kaderini birleştirdi. Allah korusun AK Parti’nin yıkılması, Türkiye için felaket olacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert tepki geldi.

Ağıralioğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar şu şekilde;

“Tam olarak problemimiz de budur. Ak Parti kendi kaderini milletin kaderi hâline getirdiği için ülkemiz bu halde. Tarih kendini vazgeçilmez sananlarla doludur. Türk Milleti ve Türk Devleti’nin varlığı bir kişiye, bir partiye bağlı değildir. Tayyip Bey müsterih olsun. Biz Varız…”