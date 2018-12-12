CHP-İYİ Parti hattında sıcak saatler! Son dakika haberleri art arda geliyor!

İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalar ardı ardına geliyor. İYİ Parti "Pürüz yok iki lider akşam biraraya gelecek" derken, CHP cephesi ise "Görüşmelerin seyrini Meral Akşener'in tavrı belirleyecek" diyor. İşte ittifak trafiğinde son durum...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı’nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi. İYİ Partili Aydın, “Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil.” diye konuştu.

“GÖRÜŞME AKŞENER’E BAĞLI”

Koray Aydın’ın yaptığı açıklamanın hemen ardından bir açıklama da CHP’den geldi.

CHP’den yapılan açıklamada; CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ile Oğuz Kaan Salıcı’nın İYİ Parti Genel Merkezi’ne gidecekleri, burada Meral Akşener ile ‘İttifak görüşmelerindeki pürüzler konusunda’ görüşecekleri bildirildi.

Bu görüşmenin ardından Akşener’in ‘ikna olması halinde’ ise Akşener’in akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile biraraya gelebileceği bildirildi. CHP koridorlarından yansıyan bilgilere göre; eğer Meral Akşener iki genel başkan yardımcısı tarafından ikna edilemezse CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme de yapılmayacak.