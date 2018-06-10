İYİ Parti’li başkanı yok saydılar!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu’nda önceki gün mezuniyet töreni düzenlendi. Törende kaymakam ve okul yöneticisi konuşma yaptı ancak belediye başkanı yok sayıldı. MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’e ne söz hakkı verildi ne de plaket takdiminde de yer bulabildi. Çetin, ”Yazıklar olsun… Ben mezuniyet programına herhangi bir parti rozetiyle gelmedim. Ben şahsım olarak Gökçeada’yı ve Gökçeadalıları temsilen katıldım” diye tepkisini dile getirdi.

YAZIKLAR OLSUN

Mezuniyet töreninde yaşanan skandalla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Çetin, şunları ifade etti: “Yazıklar olsun…! 18 Mart Üniversitesi Gökçeada MYO ve UBYO mezuniyet törenini siyasallaştırarak Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i yani şahsımı yok sayamazsınız. Siyasetten gücünü alarak süslü cübbe giyerek, pozitif ilim ve bilim ile aydınlık Türkiye'nin aydınlık gençliğini yetiştiremezsiniz. Ben mezuniyet programına herhangi bir parti rozetiyle gelmedim. Ben şahsım olarak Gökçeada'yı ve Gökçeadalıları temsilen katıldım. Ünal Çetin Gökçeada'nın iradesidir ve yok sayamazsınız.

SÖZDE EĞİTİMCİ!

Şu bilinmeli ki ömrüm ülkem adına bu örümcek kafalılar ile mücadele etmek ile geçecektir. Gökçeadalılar bunun hesabını soracaktır. Gençlerimizin çok daha iyi ortamlarda eğitim görebilmesi adına belediye başkanlığım dönemimde gösterdiğim çabalarla hayırsever işadamı Zafer Karadeniz ile yaptığımız istişareler sonucunda adamıza kazandırmış olduğumuz eğitim yuvamızın mezuniyet töreninde belediye başkanlığı makamına yapılan muamelenin sorumlusu olan sözde eğitimciyi kamuoyuna havale ediyorum.”

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, 2 Ekim 2017 tarihinde MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.