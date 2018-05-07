İYİ Partili Çıray, sosyal medyadan isyan etti!

İYİ Parti'nin Bağcılar'daki standına yönelik bıçaklı saldırı olayını, hükümete yakın medyanın tek bir satır görmemesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ı isyan ettirdi.

İYİ Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i ağır 5 İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi. Hükümete yakın medyanın bu olaya yer vermemesi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ı isyan ettirdi. Çıray, sosyal medyadan tepkisini dile getiren paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

“@cnnturk , @Haberturk , @Hurriyet @milliyet @ntv İYİ Partililere yapılan bıçaklı saldırıda biri tehlikeli olmak üzere 7 gencimizin yaralanması ile ilgili tek kelime haber yapmadılar. Bu kadar mı vicdanlarınız kilitlendi? Merak etmeyin sizi de biz özgürleştireceğiz.”

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