İYİ Partili Çıray, sosyal medyadan isyan etti!

İYİ Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i ağır 5 İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi. Hükümete yakın medyanın bu olaya yer vermemesi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ı isyan ettirdi. Çıray, sosyal medyadan tepkisini dile getiren paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
“@cnnturk , @Haberturk , @Hurriyet @milliyet @ntv İYİ Partililere yapılan bıçaklı saldırıda biri tehlikeli olmak üzere 7 gencimizin yaralanması ile ilgili tek kelime haber yapmadılar. Bu kadar mı vicdanlarınız kilitlendi? Merak etmeyin sizi de biz özgürleştireceğiz.”