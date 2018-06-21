İYİ Partili Lütfü Türkkan Beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, beraat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da davadan feragat ettiğine yönelik avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunduğu kaydedildi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sanık Lütfü Türkkan’ı avukatı temsil etti.

CUMHURBAŞKANI DAVADAN FERAGAT ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları ise şikayatten vazgeçtiklerini belirterek davadan feragat ettiklerine yönelik dilekçe gönderdi.

İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA…

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Türkkan’ın Twitter adresinden, 25 Ocak 2015’te paylaştığı ifadelerin eleştiri sınırında ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu, bu nedenle de yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek Türkkan’ın beraatine karar verdi.

TÜRKKAN NE YAZMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, @LutfuTurkkan ismiyle yazı yazan eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 25 Ocak 2015’te bir kullanıcıya cevaben, “Türk olmaktan utanan RTE mi? Hırsız RTE mi” yazdığı tweetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir paylaşım olduğu belirtilmiş, Türkkan’ın, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.