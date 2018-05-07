İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan çok konuşulacak Suriyeli mülteci paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, sosyal medya uygulaması Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Türkkan, yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin maaş kuyruğuyla, Türk vatandaşlarının iş bulmak için beklediği İŞKUR kuyruğunu karşılaştırdı ve hükümetin mülteci politikasını eleştirdi.

Kilis'te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra binlerce kişi İŞKUR önünde geceden kuyruğa girdi. Kilis'te kurumlarda 6 aylığına 3 bin 250 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden kuyruğa giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İYİ Partili Lütfü Türkkan bu duruma sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğrafla değindi. İLGİLİ HABER İyi Parti ekonomi programını açıkladı: 8 maddede Türkiye Dayanışma Fonu SURİYELİLERİN MAAŞ KUYRUĞUYLA İŞKUR KUYRUĞU ARASINDAKİ BENZERLİK İşte İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan’ın sosyal medyadaki paylaşımı; “Bu fotoğrafların ikisi de bugün Kilis'te yerel bir gazeteci tarafından çekildi. Üstteki fotoğraf; Suriyeliler'in maaş kuyruğu. Alttaki fotoğraf ise; bugün İŞKUR'dan işe alınacak 3250 kişi için 8000 kişinin başvuru yaptığı fotoğraf.”