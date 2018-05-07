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İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan çok konuşulacak Suriyeli mülteci paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, sosyal medya uygulaması Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Türkkan, yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin maaş kuyruğuyla, Türk vatandaşlarının iş bulmak için beklediği İŞKUR kuyruğunu karşılaştırdı ve hükümetin mülteci politikasını eleştirdi.

android-time 23:50 7 Mayıs 2018
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İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan çok konuşulacak Suriyeli mülteci paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, sosyal medya uygulaması Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Türkkan, yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin maaş kuyruğuyla, Türk vatandaşlarının iş bulmak için beklediği İŞKUR kuyruğunu karşılaştırdı ve hükümetin mülteci politikasını eleştirdi.

Kilis'te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra binlerce kişi İŞKUR önünde geceden kuyruğa girdi.

İHA

İHA

Kilis'te kurumlarda 6 aylığına 3 bin 250 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden kuyruğa giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

 

KİLİS'TE KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA 6 AY GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 BİN 250 KİŞİ İŞE ALINACAĞININ AÇIKLANMASINDAN SONRA BİNLERCE KİŞİ İŞKUR ÖNÜNDE GECEDEN KUYRUĞA GİRDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

KİLİS’TE KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA 6 AY GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 BİN 250 KİŞİ İŞE ALINACAĞININ AÇIKLANMASINDAN SONRA BİNLERCE KİŞİ İŞKUR ÖNÜNDE GECEDEN KUYRUĞA GİRDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

 

İYİ Partili Lütfü Türkkan bu duruma sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğrafla değindi.

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SURİYELİLERİN MAAŞ KUYRUĞUYLA İŞKUR KUYRUĞU ARASINDAKİ BENZERLİK

İşte İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan’ın sosyal medyadaki paylaşımı;

 

turkkannn

“Bu fotoğrafların ikisi de bugün Kilis'te yerel bir gazeteci tarafından çekildi. Üstteki fotoğraf; Suriyeliler'in maaş kuyruğu. Alttaki fotoğraf ise; bugün İŞKUR'dan işe alınacak 3250 kişi için 8000 kişinin başvuru yaptığı fotoğraf.”

 

Son güncelleme: android-time 00:3708.05.2018
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