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İYİ Partili milletvekili adayları kaza geçirdi!

Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

android-time 11:52 30 Mayıs 2018
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Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

CNN Türk’ün haberine göre; Kaza sabah saat 07.30 civarında Kırıkkale Balışeyh mevkinde meydana geldi. Ankara'ya İYİ Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı için Samsun’dan yola çıkan Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol dahil 6 kişiyi taşıyan araç şarampole yuvarlandı.

Kazada, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belesiyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralandığı bilgisi edinildi.

Milletvekili adayı Önder Fatih Şenol Kırıkkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar fakülte hastanesinde tedavi altına alındı.

Son güncelleme: android-time 12:4330.05.2018
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