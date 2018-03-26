İYİ partili Özdağ: ‘Afrin’in bedeli 51 Mehmetçiğin kanıdır. oyun mu sanıyorsunuz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AKP Trabzon İl Kongresi’nde açılan, “Reis bizi Münbiç’e götür. Afrin’den bir şey anlamadık” pankartı, tartışma yarattı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun partililerle birlikte, önünde fotoğraf çektirdiği pankarta sert tepki gösterdi ve ‘'Afrin'in bedeli 51 Mehmetçiğin kanıdır. Siz vatan savunmasını oyun mu sanıyorsunuz? ‘' dedi.

HİÇ Mİ SAYGINIZ YOK ?

AKP Trabzon milletvekili olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan'ın şehre gelişinden önce Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan kongre hazırlıklarını yerinde inceledi. Soylu, salonu hazırlayan partililerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise “Reis bizi Münbiçe götür. Afrin'den bir şey anlamadık” yazılı pankart önünde çektirilen bu fotoğrafa tepki gösterdi. Özdağ şöyle dedi:

“Sayın Soylu'nun önünde fotoğraf çektirdiği pankartta yazan, AKP'li arkadaşların ‘bir şey anlamadığı' Afrin'in bedeli 51 Mehmetçiğin kanıdır. Siz vatan savunmayı oyun mu sanıyorsunuz? Sizin pankartınızdan küçük mezarlara sığan koskoca yiğitlere de mi saygınız yok?”