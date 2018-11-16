İYİ Partili Öztürk: Çözüm sürecinde kaç T.C. tabelası kaldırıldı?

İYİ Partili Yasin Öztürk, sözde çözüm sürecinde kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti tabelaları için Meclis'e önerge verdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, çözüm sürecinde yaşanan T.C. yazılı tabelaların kaldırılması skandalını Meclis’e taşıdı.

Öztürk verdiği önergede Anayasa’nın ilk maddesinde yer alan ‘Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir’ ibaresine vurgu yaparak, ‘Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının adlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırıldığını, bu eylemin talimatının kim tarafından verildiğinin ortaya çıkarılması için Meclis Araştırması açılması gerektiğini’ belirtti.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, “Çözüm Süreci döneminde kaç kamu kurum ve kuruluşunun tabelasından Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin çıkarıldığının araştırılması ve sorumluların kimler olduğunun tespit edilmesi için Araştırma Komisyonu kurulması İçin Önerge verdik.⁦@LutfuTurkkan⁩ ⁦@iyiDenizli⁩” ifadelerini kullandı.