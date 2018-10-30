İYİ Partili Ümit Özdağ, “Atatürk’e hakaret” davası açtı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "29 Ekim 1923, 15 Temmuz'un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir" diyen gazeteci Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, Cumhuriyet’in ilan edildiği yılı darbe girişimine benzeten gazeteci Tezcan hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”ten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tezcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir ülkede devletin yıkılması devlet törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullanmıştı.