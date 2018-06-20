İYİ Partili Ümit Özdağ’dan çarpıcı Suriye iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, " Genelkurmay Başkanı 2,5 milyon Suriyeli'nin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalayacak" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Didem Arslan’ın sorularını yanıtladı. Özdağ, “Gelen Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaştı. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Biz bu 35 milyar dolarla 7 tane boğaz köprüsü yapardık… Genelkurmay Başkanı 2,5 milyon Suriyeli’nin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye’yi parçalayacak” ifadelerini kullandı.

SURİYE UYUŞTURUCU MAFYASI

Özdağ açıklamalarına, “Bakın Türkiye’de bir Suriyeli uyuşturucu mafyası oluştu. Elinize bir kamera alın çıkalım Taksim’e burdan Osmanbey’e kadar yürüyelim o zaman göreceksiniz” diyerek devam etti.

“ÖCALAN’IN ELİ KOLONYA MI KOKUYORDU?”

Özdağ, “AKP’liler, biz Esat’la görüşeceğiz dediğimizde ‘Eli kanlı biriyle mi görüşeceksiniz’ diye soruyorlar. Peki siz Abdullah Öcalan’la görüşürken Öcalan’ın eli kolonya mı kokuyordu” dedi.

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