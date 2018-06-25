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İYİ Partili Ümit Özdağ’dan flaş seçim açıklaması

İstanbul'daki Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Tutanakları alıyorum ama  benim inancım bu seçimler ne adil ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi" dedi.

android-time 02:59 25 Haziran 2018
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İYİ Partili Ümit Özdağ’dan flaş seçim açıklaması
İstanbul'daki Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Tutanakları alıyorum ama  benim inancım bu seçimler ne adil ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ, saat 01:30 sularında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önüne geldi. Burada bir vatandaşın, “Meral Hanım neden bir açıklama yapmıyor?” sorusu üzerine Özdağ, “Meral Hanım bir açıklama yaptı ama televizyonlar yarıda kesti. Büyük bir sansür devam ediyor yani” ifadelerini kullandı.

Foto: DHA

Foto: DHA

“MANİPÜLASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na bilgi almak için geldiğini belirten Özdağ, “İkinci bölgedeki ilçeleri tek tek dolaşıyorum ve arkadaşlardan sonuçları birleştirme tutanakları alıyorum ama  benim inancım bu seçimler ne adil oldu ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi. Ama şu aşamada bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum” dedi. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Son güncelleme: android-time 03:0425.06.2018
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