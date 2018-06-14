İYİ Partili Ümit Özdağ’dan TRT’ye ‘Kim’ ödülü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TRT'ye Kuzey Kore lideri "Kim Jong-Un Tarafsız ve Özgür Medya Ödülü" verdi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, TRT’deki propaganda yayınına katılmayacağını açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da TRT’yi eleştirmek üzere ülkesini demir yumrukla yöneten Kuzey Kore lideri ‘Kim Jong-Un Özgür Medya Ödülü’ verdi.

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“BUNUNLA MUTLU OLSUNLAR”

TRT’nin önünde toplanan partilileriyle birlikte bir basın açıklaması yapan Özdağ, “TRT'nin almış olduğu tavır Türk halkına saygısızlıktır. Bizim ödediğimiz vergilerle iktidar yanlısı bir yayın yapıp bizi görmezden gelmektedir. Böylesine bir anlayış ancak Kuzey Kore'de kaldı, o sebeple biz de kendilerine Kuzey Kore ödülü veriyoruz. Bununla mutlu olsunlar” dedi.