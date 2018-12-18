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İYİ Partili Yokuş: Vatandaş umudu; ganyan, spor toto, milli piyangoda arıyor

Meclis'te süren bütçe görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2019 yılının Türkiye için zor geçeceğini ifade ederek, "Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş  durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor."  dedi.

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İYİ Partili Yokuş: Vatandaş umudu; ganyan, spor toto, milli piyangoda arıyor
Meclis'te süren bütçe görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2019 yılının Türkiye için zor geçeceğini ifade ederek, "Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş  durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor."  dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı  kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, İYİ Parti milletvekilleri  söz aldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumunun (BDDK) kendi gelirlerini, harcamalarını, bütçesini yapma  açısından bağımsız olduğunu dile getirerek, BDDK'nin gelir yapısının revize  edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan meselelerin başında vergi reformunun  geldiğini vurgulayan Tatlıoğlu, bu reformun çok geciktirildiğini savundu.

Tatlıoğlu, AKP hükümetleri döneminde 2001 krizinden sonra  gerçekleştirilen yapısal reformların, 2007'den sonraki 10 yıllık süreçte devam ettirilemediğini ileri sürdü.

Ülkedeki vergilendirme sistemlerini eleştiren Tatlıoğlu, “Faizden  kazanç sağlayanlar, normal kazanç sağlayanlardan daha fazla. Piyasa ekonomisi  rant ekonomisine dönüşüyor. Bunda da bu vergi sistemindeki eksiklik ve  aksaklıkların çok önemli bir yeri var.” diye konuştu.

OECD ülkeleri içinde en karmaşık vergi sisteminin Türkiye'de olduğunu  savunan İsmail Tatlıoğlu, bu karmaşık sistemde sosyal güvenlik ve muafiyetler  konusunda yeni uzmanlıklar oluştuğunu ifade etti.

İYİ Parti’li Tatlıoğlu, “2018 bütçesinde olmayan rakamlarla bütçeyi  iyileştirmeye çalıştınız, bedelli askerlikten gelen rakamla olduğu gibi. Bütçede  bu var mıydı? Yoktu.” dedi.

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“Bütçede faiz, vergi, israf var”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bütçeye ilişkin  eleştirilerini dile getirirken, “Bütçede işçi, memur, emekli yok ama faiz, vergi,  ceza, israf var. Vergi adaletsizliği ve yatırım ise hak getire.” dedi.

Bütçenin yüzde 62’sinin hala dolaylı vergilerden oluştuğuna değinen  Yokuş, faiz giderlerinin 117 milyar liraya çıktığını savundu.

İYİ Parti’li Yokuş, “2019 yılı ülke için zor geçecek. Millet 2019  yılına ümitsiz girmektedir. Milletin tek umudu milli piyangodur, büyük çekilişte  verilecek rakam 70 milyon lira. Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda;  ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor.”  değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, reform niteliğinde olan  Kamu İhale Yasası’nın 2002 yılında kabul edildiğini anımsattı.

Kanuna göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının, her ihalenin  açık ve şeffaf olmasının benimsendiğini belirten Subaşı, “Ancak söz konusu yasa  186 kere değiştirildi ve Kamu İhale Kurumu paramparça oldu, bütçesi yüzde 20  eksiltildi. Yasa bugüne kadar, bir çok yönüyle delinmiştir.” diye konuştu.

Subaşı, kamu kaynaklarının, Kamu İhale Yasası’nın delinmesi nedeniyle  uygulanamaz ve verimli kullanılamaz hale getirildiğini ileri sürdü.

“Bazı fabrikaların yerlerine AVM yapılmıştır”

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, özelleştirme  uygulamalarını eleştirdi.

Özelleştirilen kurumların yabancılara satıldığını, o kurumlarda  çalışanların ya işten çıkarıldığını ya da ücretlerinin düşürüldüğünü iddia eden Kaplan, “Oralarda çalışan işçileri mağdur etmeden onların haklarının korunması  gerekmektedir.” dedi.

Şeker fabrikalarının satılmasını da eleştiren Kaplan, “Şeker  pancarları tarlalarda kalmıştır, toplanamamıştır. Bazı fabrikaların yerlerine ise  AVM yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, TÜİK bütçesi  üzerinde yaptığı konuşmada, TÜİK Başkan Yardımcısı’nın gerçek enflasyon  rakamlarını açıkladığı için görevden alındığını ileri sürerek, “Ne yaparsanız  yapın, vatandaş gerçek rakamları yaşıyor.” dedi.

Çulhaoğlu, Türkiye’nin, dünyanın enflasyonu en yüksek 10’uncu ülkesi  olduğunu, dünyanın üçüncü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye’nin inşaata dayalı, üretim olmayan rakamlarla büyümeye  çalıştığını, ancak bunda da başarılı olamadığını ifade eden Çulhaoğlu, “Durum  böyle ama pembe tablolarla durum iyi gösterilmeye çalışılıyor. Vatandaş pazarda  gerçek enflasyonu, gerçek rakamları görüyor. Bu millet size yerel seçimlerde  gereken cevabı verecektir.” diye konuştu.

AA

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Son güncelleme: android-time 15:0818.12.2018
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