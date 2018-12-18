İYİ Partili Yokuş: Vatandaş umudu; ganyan, spor toto, milli piyangoda arıyor

Meclis'te süren bütçe görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2019 yılının Türkiye için zor geçeceğini ifade ederek, "Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kendi gelirlerini, harcamalarını, bütçesini yapma açısından bağımsız olduğunu dile getirerek, BDDK'nin gelir yapısının revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan meselelerin başında vergi reformunun geldiğini vurgulayan Tatlıoğlu, bu reformun çok geciktirildiğini savundu.

Tatlıoğlu, AKP hükümetleri döneminde 2001 krizinden sonra gerçekleştirilen yapısal reformların, 2007'den sonraki 10 yıllık süreçte devam ettirilemediğini ileri sürdü.

Ülkedeki vergilendirme sistemlerini eleştiren Tatlıoğlu, “Faizden kazanç sağlayanlar, normal kazanç sağlayanlardan daha fazla. Piyasa ekonomisi rant ekonomisine dönüşüyor. Bunda da bu vergi sistemindeki eksiklik ve aksaklıkların çok önemli bir yeri var.” diye konuştu.

OECD ülkeleri içinde en karmaşık vergi sisteminin Türkiye'de olduğunu savunan İsmail Tatlıoğlu, bu karmaşık sistemde sosyal güvenlik ve muafiyetler konusunda yeni uzmanlıklar oluştuğunu ifade etti.

İYİ Parti’li Tatlıoğlu, “2018 bütçesinde olmayan rakamlarla bütçeyi iyileştirmeye çalıştınız, bedelli askerlikten gelen rakamla olduğu gibi. Bütçede bu var mıydı? Yoktu.” dedi.

“Bütçede faiz, vergi, israf var”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bütçeye ilişkin eleştirilerini dile getirirken, “Bütçede işçi, memur, emekli yok ama faiz, vergi, ceza, israf var. Vergi adaletsizliği ve yatırım ise hak getire.” dedi.

Bütçenin yüzde 62’sinin hala dolaylı vergilerden oluştuğuna değinen Yokuş, faiz giderlerinin 117 milyar liraya çıktığını savundu.

İYİ Parti’li Yokuş, “2019 yılı ülke için zor geçecek. Millet 2019 yılına ümitsiz girmektedir. Milletin tek umudu milli piyangodur, büyük çekilişte verilecek rakam 70 milyon lira. Vatandaş hükümetten ümidini kesmiş durumda; ganyan, spor toto, milli piyango gibi gibi şans oyunlarına koşuyor.” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, reform niteliğinde olan Kamu İhale Yasası’nın 2002 yılında kabul edildiğini anımsattı.

Kanuna göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının, her ihalenin açık ve şeffaf olmasının benimsendiğini belirten Subaşı, “Ancak söz konusu yasa 186 kere değiştirildi ve Kamu İhale Kurumu paramparça oldu, bütçesi yüzde 20 eksiltildi. Yasa bugüne kadar, bir çok yönüyle delinmiştir.” diye konuştu.

Subaşı, kamu kaynaklarının, Kamu İhale Yasası’nın delinmesi nedeniyle uygulanamaz ve verimli kullanılamaz hale getirildiğini ileri sürdü.

“Bazı fabrikaların yerlerine AVM yapılmıştır”

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, özelleştirme uygulamalarını eleştirdi.

Özelleştirilen kurumların yabancılara satıldığını, o kurumlarda çalışanların ya işten çıkarıldığını ya da ücretlerinin düşürüldüğünü iddia eden Kaplan, “Oralarda çalışan işçileri mağdur etmeden onların haklarının korunması gerekmektedir.” dedi.

Şeker fabrikalarının satılmasını da eleştiren Kaplan, “Şeker pancarları tarlalarda kalmıştır, toplanamamıştır. Bazı fabrikaların yerlerine ise AVM yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, TÜİK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, TÜİK Başkan Yardımcısı’nın gerçek enflasyon rakamlarını açıkladığı için görevden alındığını ileri sürerek, “Ne yaparsanız yapın, vatandaş gerçek rakamları yaşıyor.” dedi.

Çulhaoğlu, Türkiye’nin, dünyanın enflasyonu en yüksek 10’uncu ülkesi olduğunu, dünyanın üçüncü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye’nin inşaata dayalı, üretim olmayan rakamlarla büyümeye çalıştığını, ancak bunda da başarılı olamadığını ifade eden Çulhaoğlu, “Durum böyle ama pembe tablolarla durum iyi gösterilmeye çalışılıyor. Vatandaş pazarda gerçek enflasyonu, gerçek rakamları görüyor. Bu millet size yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir.” diye konuştu.

AA