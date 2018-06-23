İYİ Parti’nin acı günü

Ankara'da, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, bugün İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Özyer’in cenazesi dün Samsun’a getirildi. Bugün, İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi’ndeki evinden alınan Özyer’in cenazesi son kez İYİ Parti İl Başkanlığı binası önüne getirildi.

Partililerden helallik alınıp dua edilirken buradaki törene İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de katılarak taziyeleri kabul etti. Ardından İbrahim Özyer’in cenazesi, partililer tarafından törenin düzenleneceği Büyük Cami’ye omuzlarda taşındı. Akşener cami avlusunda İbrahim Özyer’in eşi Nursel Özyer ile oğulları Alper ve Ali Özyer’e başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yan yana taziyeleri kabul eden Akşener, “İbrahim Özyer benim kardeşimdi. Milletvekili adayımızdı Samsun’da. Elim bir trafik kazasında kaybettik. İçim yanıyor. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Gördüğünüz gibi ben ailedenim. Arkadaşlarımla birlikte herkes taziyeleri kabul ediyoruz. İçim yanıyor” dedi.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Özyer’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aynı kazada ağır yaralanan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü’nün tedavisinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği belirtildi. (DHA)