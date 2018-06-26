İYİ Parti’nin performansı: Hüsran mı zafer mi?

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti'nin ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de ortaya koyduğu performans tartışılmaya başlandı. Kimisi, Akşener ve partisi için 'başarısız oldular' derken kimisi ise '8 aylık parti için bu rakamlar başarılı' yorumunda bulunuyor. Peki rakamlar ne söylüyor? İşte Akşener ve İYİ Parti'nin analizi..

İYİ Parti, Devlet Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmasının ardından MHP’den 8 Eylül 2016’da ihraç edilen Meral Akşener tarafından 25 Ekim 2017’de kuruldu. İYİ Parti’nin iskeletini Akşener gibi eski MHP’liler oluşturdu. Ülkücülerin yanı sıra FETÖ mağdurlarını da yönetim kadrosuna alan parti 81 il ve 957 ilçede örgütlenmek için harekete geçti.

‘BASKIN SEÇİME’ HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

2019 Kasımı’nda yapılması öngörülen seçimlere hazırlanan parti, 18 Nisan 2018’de gelen açıklamayla hazırlıksız yakalandı. MHP lideri Bahçeli’nin ortaya attığı öneri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi seçimlerin 24 Haziran 2018’e çekildiğini yani baskın seçime gidileceğini duyurdu.

Bu açıklamayla İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin tehlikeye girdiği açıklandı. CHP’nin ’15 vekil desteği’ gölgesinde süren tartışmaların ardından Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan’da partinin seçimlere girebileceğini duyurdu. Yani Akşener liderliğindeki partinin seçimlere katılabilmesi ancak sandığa gitmeden yalnızca 2 ay önce netlik kazandı.

2 AYDA YOĞUN PERFORMANS

Deyim yerindeyse jet hızıyla hazırlıklarını sürdüren Akşener ve partisi, kampanya süresi boyunca da yeni bir parti olmanın getirdiği maddi imkansızlıkların yanı sıra ‘medya ambargosuyla’ da mücadele etti.

TRT ve Anadolu Ajansı’nın kapılarını tamamen kapattığı partinin süreç boyunca en büyük destekçisi 50 bin tirajlı Yeniçağ Gazetesi oldu. Medyada Yeniçağ dışında sadece Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi bağımsız yayın organlarının yer verdiği Akşener ve ekibinin yüzü televizyon ekranlarında ise hiç gülmedi. Fox TV ve Halk TV haricinde; kampanya süresi boyunca tv ekranlarında neredeyse hiç yer bulamayan Meral Akşener’in en büyük dayanağı ise ‘toplumun tamamına erişemeyen’ sosyal medya oldu.

İYİ Parti sosyal medyayı en aktif kullanan partilerin başında geldi.

8 AYDA , 4 MİLYON 970 BİN 122 OY!

Seçimlere; bünyesine Demokrat Parti’yi de alarak CHP ve Saadet Partisi’yle birlikte oluşturduğu Millet İttifatı çatısı altında giren Akşener liderliğindeki İYİ Parti, tam 8 aylıkken girdiği seçimlerde kullanılan oyların yüzde 10’unu almayı başardı. Türkiye genelinde kullanılan oylardan 4 milyon 970 bin 122’ini alan İYİ Parti yeni dönemde Meclis’e de 44 milletvekili sokarak parlamentodaki 5. büyük parti oldu.

Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı yarışında 3 milyon 636 bin 779 oy alarak Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş’ın ardından dördüncü oldu.