İYİ Parti’nin ‘Rap şarkısı’ sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan “Dik Dur, İYİ Olacak!” şarkısı büyük yankı uyandırdı. Madenci yakınına atılan tekme, terör olayları, kadına yönelik şiddet gibi konuların işlendiği klip kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala, partilerin seçim çalışmaları sürüyor.

İYİ Parti, çok genç bir siyasi hareket olmasına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

İnternet ortamında toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapan İYİ Parti ‘Dik Dur, İYİ Olacak!' adlı yeni seçim şarkısını yayınladı.‘

Dik dur, İYİ Olacak' adlı şarkıdan öne çıkan sözler şöyle: “Vazgeç seni sana düşman yapandan, halkımı halkımdan ayırandan… Gelecek inan, hürriyet ve istikbal. Korkma vatan senin, toprak senin, şehit benim, şehit senin, özgürlük kimin?”