İYİ Parti’ye çirkin saldırı

Çanakkale'de İYİ Parti'nin, 24 Haziran seçimleri için astığı afişler ile araçlarına saldırı düzenlendi. Meral Akşener’in fotoğrafının yer aldığı afişler sprey ile siyaha boyandı. İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Eşref Bener Varol, ‘'Siyaset sahnesinde bulunmamıza bile tahammül edemeyen zavallıları yüce Türk Adaletine havale ediyoruz'' dedi. İYİ Parti Milletvekili adayı Rıdvan Uz ise “AKP'liler bizim afiş astığımız apartman ve binalarda oturanlara baskı yapıp, afişleri kaldırtıyor'' dedi ve şunları söyledi:

“Şehrimizin çeşitli yerlerinde adaylarımızın ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in afişleri asılı. AK Parti İl Başkanı ve ilçe başkanları ise biz nereye pankart asarsak o evin sahibini aranıyor, ‘İndirin' diye baskı yapıyor. Ama halkımız bu baskılara prim vermiyor. Genel Başkanımızın Çanakkale'ye geldiğinde otelin ışıklarının kapatılmasında da, Küçük Sanayi Sitesi kooperatifi iftarında da bunu gördük. Bize söz verilmeyince Çanakkaleliler masayı terk etti.”