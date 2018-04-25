İYİ Parti’ye gönüllü akını, sitesi, kilitlendi

Erken seçim kararı ve TBMM'de grup kurmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklayan Meral Akşener’in İYİ Parti’sine destek yağdı.

İYİ Parti'ye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşlar, İYİ Parti online sistemini kilitledi. İYİ Parti'nin http://iyiparti.org.tr/ adresine girerek gönüllü olmak isteyenlerin sayısında patlama yaşandı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören ve çoğu zaman gündem olan konularda yer alan İYİ Parti için açılan #İyilikYap GönüllüOl etiketi büyük ilgi gördü. İYİ Parti'nin gönüllü üyelik için kurduğu siteye beş günde 10 binin üzerinde kişi üye oldu.

KADINLAR VE GENÇLER ÖNDE…

İYİ Parti'nin internet sitesinde bulunan “Gönüllü Olun” butonu aracılığı ile gönüllü olanların sayısı, beş gün gibi kısa bir sürede 10 bini geçti. Her gün düzenli bir şekilde artan gönüllü sayısının iki hafta içinde 100 bine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü olanların çoğunluğunu 18-35 yaş arasındaki gençler ve kadınlar oluşturuyor.

Gönüllüler sistem üzerinden fikir ve görüş paylaşımında bulunabiliyor, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi alabiliyor veya isteğe göre seçim çalışmalarında aktif görev alabiliyor. Seçim güvenliği konusunda da İYİ Parti'nin örgütleriyle eşgüdümlü olarak çalışabilecek gönüllüler, siyasi tanıtım çalışmalarına hem sahada, hem de online olarak katılabiliyor.

ÖDÜL KAZANDIRACAK

Bir mobil uygulama ile de desteklenmesi planlanan gönüllü organizasyonunda, gönüllüler ayrıca yaptıkları her çalışma ile bir “İyilik Puanı” kazanacak. Gönüllüler bu puanların ardından çeşitli ödüller de alacak. 10 bin puanı geçen gönüllüler ise Meral Akşener ile görüşme fırsatı yakalayacak.

İYİ Parti gönüllüsü olmak isteyenlerin, ilk adımda partinin internet sitesi http://iyiparti.org.tr/ adresine girmeleri gerekiyor. Ardından ‘Gönüllü olun' yazısına tıklayınca, ‘İYİ Parti Gönüllü Başvuru Formu' ekrana geliyor. Form bir dakikadan kısa sürede doldurulabiliyor. Gönüllünün mail adresine bir onay kodu geliyor ve gönüllü hesabını onayladıktan sonra üyeliği tamamlanmış oluyor.