SON DAKİKA: İzmir Adliyesi’nde alarm!

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. Son dakika gelişmesine göre İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. Zehirlenme yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı sırada meydana gelen gaz kaçağının yol açtığı bildirildi

Bugün saat 11.30 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı’nın zemin katında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada tüplerden sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren bir personel zehirlendi. Gaz binaya da yayıldı. Durum sağlık, itfaiye ve AKS ekiplerine bildirildi. Tüplere bakım yapan ve gazdan yoğun şekilde etkilenen personele müdahale etmek için içeriye giren sağlık görevlileri ile polis memurları ve 1 özel güvenlik görevlisi de gazdan etkilendi. Rahatsızlanan sağlık görevlilerine kendi meslektaşları müdahale etti. Gazdan yoğun bir şekilde etkilenen ve kalbi duran bakım personeline, ambulansa bindirilirken kalp masajı yapıldı, duran kalbi tekrar çalıştırılarak hayata döndürüldü. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, İzmir Adliyesi’nden getirilen 14 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.Gaz sızıntısı nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. Binaya, gazdan etkilenmemek için özel giyimli görevliler girdi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır” denildi.