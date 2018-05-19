İzmir Atatürk Lisesi’nde… Müdürün ardından İzmir Marşı

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, görevden alınan okul müdürünü İzmir Marşı ile uğurladı. Öğrenciler, müdürün okuldan ayrılmasından sonra okulun bahçesinde toplanıp hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudular. Liseliler okulu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ile inlettiler...

Türkiye’nin köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi'nde geçen hafta yapılan mezuniyet töreninde müdür skandalı yaşanmıştı. Okul müdürü Selamettin Demirhan, öğrencilerin geleneksel olarak söylediği İzmir Marşı’nı engellemek istemişti. Sahneye çıkan Demirhan, öğrencilerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasına da müdahale etmişti.

O MÜDÜR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Müdürün tutumu İzmir’i ayağa kaldırırken yurt çapında da tepki doğurmuştu. Binlerce velinin 16 Mayıs Çarşamba günü okul kapısına dayanarak protesto eylemi yaptığı dakikalarda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ile görüşmesi esnasında, İl Milli Eğitim Müdürü’ne Demirhan’ın görevden alınması talimatı vermişti.

ÖĞRENCİLER SON NOKTAYI KOYDU

Demirhan sessiz sedasız İzmir’den ayrılırken, öğrenciler görevden alınan okul müdürünü İzmir Marşı ile uğurladı. “Direne direne kazandık” ifadesini kullanan öğrenciler, okul bahçesinde “Atatürk gençliği görev başına” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı. Cuma günleri düzenlenen okul töreninde hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek son noktayı koydu.