İzmir bayram namazı saat kaçta? 2018 il il Kurban Bayramı namazı saatleri

Kurban Bayramı için heyecan dorukta. İslam alemi için en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı için heyecanla bekleyen binlerce inanan merakla bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki İzmir bayram namazı saati kaçta?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı nihayet geldi çattı. Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de binlerce inanan vatandaşımız bayram namazıyla bu kutlu bayrama merhaba diyecek. Peki İzmir bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir bayram namazı vakti: 07:11

Bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayrak ya da listeyi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET LİSTESİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.



Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.