İzmir Marşı’na şiddete soruşturma başlatıldı!

MEB’den yapılan bilgilendirmede, 26 Ekim’de İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi. AA
NE OLMUŞTU?
İstanbul Erkek Lisesi’nde Cumhuriyet bayramı töreni için yapılan hazırlıklarda İzmir Marşı ‘Cumhuriyet’le ilgisi yok’ denilerek çıkarıldı. İkna olmayan öğrenciler bunun üzerine dün düzenlenen törende İzmir Marşı’nı kendileri okudu. Okul müdür yardımcısı Metin Kuş’un, önce sahnede enstümanla eşlik eden öğrencilere müdahale ettiği ardından da marşı söyleyen öğrencilere tokat attığı iddia edilmişti.
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